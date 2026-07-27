NCSC: Race tussen patchen en misbruik komt door AI in stroomversnelling

De race tussen het uitbrengen van patches en het misbruik van kwetsbaarheden komt door AI in een stroomversnelling, wat het toepassen van adequaat patchmanagement en andere basisbeveiligingsmaatregelen nog belangrijker maakt, aldus het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). De overheidsinstantie stelt ook dat organisaties die AI als een afzonderlijk of nieuw technisch vraagstuk beschouwen het risico lopen om de kern van het probleem te missen.

Het NCSC heeft een blogposting gepubliceerd waarin het de impact van AI op het dreigingslandschap beschrijft. Het gaat dan vooral om het verbeteren van de capaciteiten van aanvallers, die met behulp van AI verschillende onderdelen van een aanval kunnen automatiseren, versnellen, vervangen of zelfs autonoom uitvoeren. "Dat is op dit moment vooral terug te zien op het gebied van verkenning van doelwitten (reconnaissance), het vinden en misbruiken van kwetsbaarheden, het schrijven van malware, het bouwen van phishingcampagnes en het analyseren van gestolen gegevens", zo laten Juriaan Spierenburg en Bram van Aggelen van het NCSC weten.

Door AI-modellen gaat de doorlooptijd van een aanval omlaag en is er minder technische kennis vereist. "Dit betekent overigens niet dat een digibeet met toegang tot goede AI-modellen meteen een geavanceerde hacker is", merken Spierenburg en Van Aggelen op. "Er is nog steeds een bepaald kennisniveau vereist om AI-modellen succesvol aan te sturen."

Doordat misbruik van kwetsbaarheden door AI sneller kan plaatsvinden is het belangrijk dat organisaties tijdig hun beveiligingsupdates installeren. "Als je geen adequaat patchmanagement hebt of onvoldoende zicht hebt op jouw IT-landschap neemt het risico op incidenten toe. Tijdlijnen worden korter en dus ook het tijdsvenster waarin jij beveiligingsupdates moet verwerken", stellen Spierenburg en Van Aggelen. Organisaties moeten zich ook voorbereiden op een toename van incidenten en de mogelijke impact hiervan.

Een ander punt dat het NCSC benadrukt is dat de ontwikkelingen rond AI niet losstaan van bestaande beveiligingsmaatregelen en de basisprincipes. "Organisaties die AI beschouwen als een afzonderlijk of nieuw technisch vraagstuk lopen het risico de kern van het probleem te missen", schrijven Spierenburg en Van Aggelen, die toevoegen dat de uitdaging voor organisaties vooral zal liggen in het verbeteren en implementeren van betrouwbare beveiligingsmaatregelen. "In een toekomst waar AI een steeds grotere rol gaat spelen voor zowel aanvallers als verdedigers, ligt de grootste dreiging niet bij AI maar bij het onvermogen om jezelf aan te passen naar de nieuwe realiteit."