Apple aangeklaagd voor het hosten van malafide bitcoin-wallet in App Store

Apple is in de Verenigde Staten door drie mannen aangeklaagd voor het hosten van een malafide bitcoin-wallet in de App Store, waarmee het drietal naar eigen zeggen voor 1,8 miljoen dollar werd bestolen. De mannen hadden een wallet-app genaamd Sparrow Wallet via de Apple App Store gedownload. Sparrow Wallet bestaat echter alleen voor macOS, Linux en Windows.
Via de wallet-app die het drietal downloadde zou vervolgens voor 1,8 miljoen dollar aan bitcoin zijn gestolen. Volgens de klagers doet Apple voorkomen dat de App Store een 'veilige en vertrouwde omgeving' is waar het veilig is om apps te downloaden. "Deze fraude slaagde omdat Apple misbruik maakte van het consumentenvertrouwen dat het bewust door meer dan tien jaar aan marketing cultiveerde dat de App Store een uniek veilige en vertrouwde omgeving is", zo staat in de aanklacht (pdf).
De klagers voegen toe dat Apple herhaaldelijk in zowel marketing als communicatie doet voorkomen dat de App Store veilig is, waardoor mensen denken dat aangeboden apps gecontroleerd en veilig zijn. Het bedrijf zou echter weet hebben van frauduleuze activiteiten, maar deze informatie bewust achterhouden om het verhaal in stand te houden dat de App Store veilig is. Het drietal wil dat Apple de gestolen bitcoin vergoedt, alsmede andere schade.
Eerder dit jaar uitte Craig Raw, ontwikkelaar van Sparrow Wallet, kritiek op Apple omdat het een malafide app niet verwijderde, waardoor het fraude op het platform zou toestaan. Apple laat in een reactie tegen MacRumors weten dat het apps die zich voordoen als Sparrow Wallet snel uit de App Store verwijdert en de accounts van de verantwoordelijke ontwikkelaars opheft.
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