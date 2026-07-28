NCSC roept op om iPhones wegens kwetsbaarheden zo snel mogelijk te updaten

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) roept eigenaren van iPhones en iPads op om door Apple uitgebrachte beveiligingsupdates zo snel mogelijk te installeren. Het is voor het eerst dat het NCSC met een 'Alert' komt voor het updaten van iPhones en iPads. Apple kwam gisterenavond met beveiligingsupdates voor tientallen beveiligingslekken in iOS en iPadOS, die onder andere het uitvoeren van willekeurige code mogelijk maken als er malafide afbeeldingen of andere bestanden worden verwerkt.

In de waarschuwing wijst het NCSC naar verschillende beveiligingslekken aanwezig in curl en MediaRemote (CVE-2026-3783, CVE-2026-3784 en CVE-2026-43723), waardoor inloggegevens kunnen lekken en apps root kunnen worden. Via deze en de andere kwetsbaarheden die Apple heeft gepatcht kunnen aanvallers toegang tot gevoelige gegevens krijgen, apps laten vastlopen, schadelijk code op het apparaat uitvoeren, beveiligingsmaatregelen van apps omzeilen en gebruikers via malafide webpagina's in Safari misleiden.

"Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat de kwetsbaarheden actief worden misbruikt. We raden aan, om misbruik voor te zijn, om je apparaten zo snel mogelijk te updaten", aldus het NCSC.