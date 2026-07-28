ING-klant met alleen internetbankieren kan straks niet meer betalen via iDeal

ING-klanten met alleen internetbankieren kunnen vanaf oktober niet meer online betalen met iDeal. De betaaldienst gaat dan over in Wero en ING stelt dat de achterliggende techniek niet is door te voeren in de Scanner die is vereist om bij de bank te internetbankieren. Klanten van ING die via Wero willen betalen moeten dan de app van de bank gebruiken. ING stelt tegenover de NOS dat de ING Scanner voor andere bankzaken wel gebruikt kan blijven worden.

ING-klanten zonder smartphone kunnen straks alleen nog online afrekenen als de webshop, organisatie of een overheid online een andere betaaloptie aanbiedt waarvoor geen telefoon is vereist. Wero stelt in een reactie dat het hier om een technische keuze gaat die ING voor hun klanten maakt. Bij ABN Amro en Rabobank kunnen klanten straks wel met het hun E.dentifier en scanner van Wero gebruikmaken. ABN Amro is sinds een aantal weken bezig om de E.dentifier te vervangen door een usb security key.

Wero is onderdeel van het European Payments Initiative (EPI), een door Europese banken opgericht initiatief. Het EPI wil met Wero naar eigen zeggen een 'alles-in-één oplossing voor digitale portemonnees' ontwikkelen onder één Europees merk. In een eerste fase is Wero bedoeld voor ‘persoon-tot-persoon’ (P2P) en ‘persoon-tot-professional’ (P2Pro) betalingen, waarna de dienstverlening zal worden uitgebreid met online en mobiel betalen, om op termijn point-of-sale betalingen te faciliteren.