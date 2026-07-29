OpenAI is niet alleen verantwoordelijk voor de hack van AI-platform Hugging Face, maar ook voor de inbraak op meerdere externe accounts, zo heeft het bedrijf bekendgemaakt. Van welke diensten deze accounts waren laat de AI-ontwikkelaar niet weten. Onlangs liet OpenAI een AI-agent gebaseerd op twee AI-modellen een test doen, waarbij OpenAI bewust allerlei veiligheidswaarborgen had uitgeschakeld en er geen tot nauwelijks menselijk toezicht was, aldus persbureau Reuters. Dit leidde ertoe dat de AI-agent toegang tot internet kreeg en uiteindelijk Hugging Face hackte.

Er zijn nu iets meer details over het incident gedeeld, waarin OpenAI meldt dat de AI-agent een onbekende kwetsbaarheid in package registry cache proxy Artifactory gebruikte om toegang tot internet te krijgen. Verder blijkt dat de AI-agent als onderdeel van de aanval op Hugging Face inbrak op vier accounts van vier externe services, alsmede 'een aantal' accounts als onderdeel van een andere test. Hiervoor werden publiek beschikbare inloggegevens gebruikt, aldus de uitleg van OpenAI.

Eén van de gehackte accounts werd gebruikt als uitgaande relay en 'staging path'. Een ander gehackt account gebruikte de AI-agent voor de opslag van data. De andere twee gecompromitteerde accounts werden niet direct voor de hack van Hugging Face ingezet, laat OpenAI verder in de uitleg weten. Het bedrijf zegt de betreffende diensten te zullen informeren. Hugging Face liet eerder al weten dat het geen aangifte tegen OpenAI doet.