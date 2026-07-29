Wat zijn op dit moment de belangrijkste juridische aandachtspunten voor de inzet van AI binnen het bedrijf?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Iedereen die ik spreek gebruikt inmiddels AI op de werkvloer. Wat zijn volgens jou de belangrijkste juridische aandachtspunten waar bedrijven momenteel rekening mee moeten houden voordat ze AI inzetten binnen het bedrijf?

Antwoord: Mijn allerbelangrijkste aandachtspunt is dat je begint met kwalificeren wat je bedoelt met "we gebruiken AI op het werk". Dit is een wereld van opties, van "werknemers gebruiken op hun telefoon een gratis account bij OpenAI" en "Wim heeft een self-hosted Chinees model op zijn oude laptop" tot "onze workflows zijn geautomatiseerd via OpenClaw agents met een ingeregeld soeverein self-hosted taalmodel".

In de kern heb je twee smaken AI: self-hosted en SaaS. De meeste mensen gebruiken die laatste, en dat behandel je gewoon als iedere ict-dienst die je inkoopt. Kwaliteit, aansprakelijkheid, data-toegang, veiligheid, exit zijn dan de belangrijkste aandachtspunten. Plus verwerkersovereenkomst als de dienst persoonsgegevens verwerkt.

Specifiek bij AI-diensten is het grootste aanvullend risico hoe vertrouwelijk men omgaat met je data. De klassieke zorg is dat men al je chats gebruikt om het taalmodel mee te verbeteren, dus zorg dat je inkoopt op een niveau waarbij dat contractueel uitgesloten wordt.

Daarnaast is anno 2026 soevereiniteit een aandachtspunt. Blijft de data in Europa? En zo niet, hoe makkelijk kunnen we dan mét data en al weg zodra het Hof van Justitie (of de Commissie) zegt dat de US cloud niet meer adequaat is?

Bij self-hosted AI modellen blijven kwaliteit, veiligheid en data-omgang van belang, maar vanuit een ander perspectief. Heb je je beheer op orde, wat is de uitwijkoptie als de dienst het niet doet, enzovoorts. Wie let op actualiteit en verbetering, gebruikerstraining en zulke zaken. Wederom: hetzelfde als bij andere ict-diensten.

Mocht je te maken hebben met hoogrisico-AI onder de AI-verordening, dan wordt dat vanaf december 2027 een extra aandachtspunt. Kopen wij dit in met een CE keurmerk, en hebben wij toezicht en gebruik goed ingeregeld met training en bevoegdheden voor iedereen die er mee te maken krijgt?

Bij bovenstaande ben ik uitgegaan van zakelijk afgenomen AI-diensten. Populair is de privé afgenomen dienst die dan onzichtbaar voor werk wordt ingezet. Dit is ook niet nieuw, de term "shadow IT" bestaat al 20 jaar. Maar er zijn nu ineens veel meer redenen voor individuele werknemers om zulke tools in te zetten, dus komt het veel vaker voor. Hier beleid, educatie en toezicht op hebben is wat mij betreft dus essentieel.

Arnoud Engelfriet is ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als chief knowledge officer bij juridisch adviesbureau ICTRecht en blogt dagelijks over internetrecht. Hij schreef onder meer de boeken ICT&Recht en AI&Algorithms, en verzorgt de opleiding tot Certified Cybersecurity Compliance Officer.