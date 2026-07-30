Noyb dient klacht in tegen online woordenboek dict.cc wegens tracking

Privacyorganisatie noyb heeft bij de Oostenrijkse privacytoezichthouder een klacht tegen online woordenboek dict.cc ingediend. De website, die bezoekers vraagt om hun gegevens met meer dan 1700 partnerbedrijven te delen, heeft volgens noyb geen geldige toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens van gebruikers en is niet transparant over deze verwerking.

Bij het bezoek van dict.cc krijgen bezoekers een cookiebanner te zien met daarin de vraag of ze tracking door meer dan 1700 partners willen toestaan. Hiermee akkoord gaan vereist één click. Volges noyb is het in deze situatie onmogelijk voor gebruikers om te weten wie hun data heeft en hoe die wordt gebruikt. Het lezen van het privacybeleid kost volgens de privacyorganisatie meer dan 170 uur, waarbij er slechts zes minuten per beleid wordt uitgetrokken. Daar komt bij dat de genoemde partners de data weer aan andere partijen doorspelen.

Gebruikers die akkoord gaan kunnen zodoende niet weten waarvoor ze echt toestemming geven, aldus noyb. Er kan dan ook geen sprake van vrije, geïnformeerde toestemming zijn, zoals de AVG verplicht stelt, laat de privacyorganisatie verder weten. Die stelt ook dat dict.cc bezoekers geen transparante informatie geeft en er geen geldige grondslag voor de gegevensverwerking is, waarbij de website ook in overtreding van de AVG is. Daarnaast vindt de gegevensverwerking zonder geldige toestemming plaats. Noyb wil dat de Oostenrijkse privacytoezichthouder dict.cc een boete oplegt.