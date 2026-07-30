Google rolt API voor leeftijdscontrole door Android-apps wereldwijd uit

Google rolt een API (application programming interface) waarmee Android-apps de leeftijd van gebruikers kunnen controleren wereldwijd uit. Via de Play Age Signals API kunnen Android-apps opvragen in welke leeftijdsgroep de gebruiker zit, zonder dat hierbij toegang tot persoonlijke informatie zoals een geboortedatum is vereist. Ouders die een account van hun kinderen beheren kunnen via de Google Family Link-app aangeven in welke leeftijdsgroep hun kind zich bevindt. Via de API kunnen Android-apps dit vervolgens opvragen.

De leeftijdsgroepen worden niet standaard gedeeld. Ouders moeten dit zelf inschakelen. De API maakt het ook voor volwassenen mogelijk om hun leeftijd te delen als een app hier om vraagt, maar Google geeft hier geen verdere informatie over. De technologie was al beschikbaar in Brazilië en wordt volgende maand uitgerold voor gebruikers in Australië en Canada. Later dit jaar volgt een wereldwijde uitrol. Volgens Google moet dit voor een 'veiligere, leeftijdsgeschikte ervaring' op Google Play zorgen. Begin dit jaar lanceerde Apple de 'Declared Age Range API'. Ook via deze API kunnen ontwikkelaars aan hun gebruikers vragen in welke leeftijdsgroep ze zitten.