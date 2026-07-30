Ontwikkelaar en aanbieder van phishingsites veroordeeld tot 2 jaar cel

De rechtbank Rotterdam heeft een 24-jarige man wegens het ontwikkelen en verkopen van phishingsites, alsmede het witwassen van 288.000 euro, veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar waarvan één jaar voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie (OM) had een celstraf van vier jaar geëist, waarvan één jaar voorwaardelijk.

De man ontwikkelde jarenlang phishingsites en phishingpanels. Daarmee worden de inloggegevens ontvangen die slachtoffers op phishingsites invullen. Ook beschikte de man over leadlijsten, die allerlei gegevens van mensen bevatten en voor bankhelpdeskfraude worden gebruikt, sms-scripts, software voor het op grote schaal versturen van e-mail, belscripts, audiobestanden met betrekking tot bankhelpdeskfraude, afbeeldingen met ingelogde bankomgevingen, inloggegevens die door middel van infostealer-malware waren gestolen en bots van de Genesis Market.

Via Genesis Market werden inloggegevens, cookies en andere data van besmette computers aangeboden. Door middel van een aparte browser en browserplug-in die de Genesis Market had ontwikkeld was het voor afnemers mogelijk om met gestolen inloggegevens op allerlei diensten in te loggen. De criminele marktplaats werd in 2023 door de autoriteiten uit de lucht gehaald.

De man werd ook schuldig bevonden aan het witwassen van in totaal 288.000 euro. "De grootste inkomstenbron voor [verdachte] bestaat uit opnamen van zijn cryptorekeningen. Wat opvalt is dat er geen grote bedragen worden ingelegd, maar dat er wel voor een aanzienlijk bedrag aan cryptovaluta wordt opgenomen. Er worden 54 stortingen gedaan van gemiddeld 185 euro. Daarentegen worden 999 bedragen opgenomen voor in totaal meer dan 160.000 euro. De verschillen tussen de inleg en de opgenomen bedragen zijn op het oog niet te verklaren uit koerswinsten van cryptovaluta in die periode. Op basis van de bevindingen acht ik het aannemelijk dat [verdachte] uit andere bronnen dan eigen inleg cryptovaluta ontvangt", aldus de rechter.

Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van vier jaar geëist De uiteindelijke straf komt lager uit. Zo wordt onder andere rekening gehouden met de jonge leeftijd van de verdachte, dat het witwasbedrag iets lager uitvalt dan het OM beweerde en er geen aanwijzingen zijn dat de man na 2024 nog phishingwebsites en -panels heeft verkocht. Ook verklaarde de verdachte dat hij zijn digitale kennis en vaardigheden op een verkeerde manier heeft ingezet om op een gemakkelijke manier veel geld te verdienen en nu zijn leven op een positieve manier wil vormgeven.