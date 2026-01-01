KPN-klant kan bezwaar maken tegen prijsverhoging door malwarefilter

Klanten van KPN kunnen door het invullen van een formulier bezwaar maken tegen de prijsverhoging die de internetprovider recentelijk doorvoerde. In juni verhoogde het telecombedrijf de prijs van veel bestaande mobiele abonnementen met één euro per maand. Klanten kregen daarvoor een veiligheidsfilter: ‘Extra Veilig Mobiel’. Het gaat om een filter dat schadelijke en malafide websites blokkeert. Klanten moeten het filter zelf inschakelen.

Eind mei liet de Consumentenbond weten dat het betwijfelde of KPN de prijsverhoging kan baseren op nieuwe algemene voorwaarden die tegelijk met de prijsverhoging ingaan. "Het telecombedrijf laat ons nu weten dat klanten met 'principiele bezwaren tegen de veiligheidsfunctie bezwaar kunnen maken. Voor die klanten wordt de prijsverhoging teruggedraaid", zo meldt de Consumentenbond op de eigen website.

De Bond zegt het toe te juichen dat bedrijven hun producten en diensten veiliger maken. "Maar in dit geval kwam de extra beveiliging met een prijsverhoging voor alle klanten, ook voor klanten die de functie niet willen. Het heeft daarmee de schijn van een verkapte prijsverhoging. De oplossing van KPN vinden wij praktisch en acceptabel." Klanten die bezwaar willen maken moeten hiervoor online een formulier invullen.