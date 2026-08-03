RDI: Veel smart speelgoed kan storingen bij radiodiensten veroorzaken

Veel smart speelgoed voldoet niet aan de technische eisen en kan storingen veroorzaken op onder meer mobiele communicatie, frequentieruimte voor defensie, videoverbindingen en radio-astronomie. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) en andere Europese markttoezichthouders.

De meeste onderzochte speelgoedproducten maken gebruik van de 2,4 GHz frequentie. "Dit is de meestgebruikte frequentie bij consumentenproducten. Ook wifi-routers maken er gebruik van, en dus ook alle apparaten die op deze wifi-routers zijn aangesloten", aldus de RDI. Volgens de toezichthouder is het voor zowel eindgebruikers als de maatschappij belangrijk dat deze speelgoedproducten geen storing op andere toepassingen veroorzaken.

"De belangrijkste non-conformiteiten die werden vastgesteld waren ongewenste emissies van zenders in het onjuiste domein, ongewenste straling van ontvangers en zenders die buiten hun toegestane frequentieband werken, die allemaal interferentie met andere apparaten kunnen veroorzaken. Dergelijke interferentie kan mogelijk invloed hebben op hulpdiensten, kritieke radiocommunicatie en navigatie", aldus het rapport.

Volgens de RDI is het daarom belangrijk dat alle fabrikanten zich aan de geldende regels houden. De verantwoordelijke fabrikanten en leveranciers kunnen een schriftelijke waarschuwing of een rapport van de bevindingen ontvangen. In het uiterste geval moet het product uit de handel worden genomen. Daarnaast adviseert de RDI mensen om bij de aankoop van speelgoed kritisch te zijn, zeker wanneer producten via online platforms worden gekocht. "Een CE-markering is daarbij een belangrijk uitgangspunt: daarmee verklaart de fabrikant dat het product aan de Europese regelgeving voldoet."