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ING-klanten klagen bij Radar over verplicht gebruik app voor iDeal-betalingen

maandag 3 augustus 2026, 14:51 door Redactie, 5 reacties

Klanten van ING klagen bij consumentenprogramma Radar over de beslissing van ING om straks voor iDeal-betalingen het gebruik van de ING App te verplichten. Vanaf oktober kunnen klanten met alleen internetbankieren niet meer via iDeal betalen. De betaaldienst gaat dan over in Wero en ING stelt dat de achterliggende techniek niet is door te voeren in de Scanner die is vereist om bij de bank te internetbankieren.

ING-klanten zonder smartphone kunnen straks alleen nog online afrekenen als de webshop, organisatie of een overheid online een andere betaaloptie aanbiedt waarvoor geen telefoon is vereist. Klanten zijn niet blij met de beslissing van ING. "We zijn mooi in de aap gelogeerd. Ik hoop dat deze misstand wordt aangekaart", laat een klager tegenover Radar weten.

Anderen stellen dat ze de ING App niet kunnen installeren omdat ze een te oude Androidversie draaien. "Kortom: niet alleen word ik gedwongen de ING App te gebruiken, ik moet daarvoor ook een nieuwe telefoon aanschaffen. Nog kwalijker is dat het straks niet meer mogelijk is om online betalingen te doen zonder telefoon. Bij verlies of diefstal kun je straks online geen nieuwe telefoon aanschaffen of andere online betalingen doen."

"Bij de aankondiging hebben we gesteld dat alles voor nu hetzelfde blijft. Voor nu", aldus een woordvoerder van ING tegenover Radar. "Een Wero-betaling werkt bij ING anders dan een iDeal-betaling en kan daarom niet worden goedgekeurd met de ING-scanner. Dat kan alleen met de ING App." De bank merkt op dat er per klant één authenticatiemiddel mogelijk is. "Als een klant ervoor kiest om over te stappen naar de ING App, kan hij niet daarna niet meer/ook de ING Scanner gebruiken."

Reacties (5)
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Vandaag, 14:56 door Anoniem
Wat een f**k bank met een f**k attitude, boordevol arrogantie. Blij dat ik daar niet zit.
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Vandaag, 15:00 door Anoniem
Inderdaad kun je nog beter bij een consumentenprogramma klagen dan bij KifiD, die toch niets doet behalve banken de hand boven het hoofd houden.

Maar zal negatieve publiciteit ING echt raken en tot inkeer brengen? Die ING directieleden zitten allang op een planeet waar de bevolking van planeet Aarde absoluut niet interessant wordt gevonden. Behalve natuurlijk als melkkoe.
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Vandaag, 15:05 door Anoniem
Gebruik de "gratis" app. Ideaal. :-(((
En daarna moet je je gezicht scannen. Toch?
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Vandaag, 15:46 door Anoniem
Krijg je er dan ook een smartphone bij?
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Vandaag, 15:51 door meidoorn
Mijn bank, de SNS (die is opgegaan in de ASN-bank) gaat ook de Digipas uitfaseren, althans voor consumenten dan. Voor zakelijke klanten blijft dit bestaan, zo is mij door de bank uitgelegd.
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