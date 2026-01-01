ING-klanten klagen bij Radar over verplicht gebruik app voor iDeal-betalingen

Klanten van ING klagen bij consumentenprogramma Radar over de beslissing van ING om straks voor iDeal-betalingen het gebruik van de ING App te verplichten. Vanaf oktober kunnen klanten met alleen internetbankieren niet meer via iDeal betalen. De betaaldienst gaat dan over in Wero en ING stelt dat de achterliggende techniek niet is door te voeren in de Scanner die is vereist om bij de bank te internetbankieren.

ING-klanten zonder smartphone kunnen straks alleen nog online afrekenen als de webshop, organisatie of een overheid online een andere betaaloptie aanbiedt waarvoor geen telefoon is vereist. Klanten zijn niet blij met de beslissing van ING. "We zijn mooi in de aap gelogeerd. Ik hoop dat deze misstand wordt aangekaart", laat een klager tegenover Radar weten.

Anderen stellen dat ze de ING App niet kunnen installeren omdat ze een te oude Androidversie draaien. "Kortom: niet alleen word ik gedwongen de ING App te gebruiken, ik moet daarvoor ook een nieuwe telefoon aanschaffen. Nog kwalijker is dat het straks niet meer mogelijk is om online betalingen te doen zonder telefoon. Bij verlies of diefstal kun je straks online geen nieuwe telefoon aanschaffen of andere online betalingen doen."

"Bij de aankondiging hebben we gesteld dat alles voor nu hetzelfde blijft. Voor nu", aldus een woordvoerder van ING tegenover Radar. "Een Wero-betaling werkt bij ING anders dan een iDeal-betaling en kan daarom niet worden goedgekeurd met de ING-scanner. Dat kan alleen met de ING App." De bank merkt op dat er per klant één authenticatiemiddel mogelijk is. "Als een klant ervoor kiest om over te stappen naar de ING App, kan hij niet daarna niet meer/ook de ING Scanner gebruiken."