Bits of Freedom wil verbod op camerabrillen: 'Complete privacy op straat weg'

Digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom wil dat er een verbod komt op het gebruik van camerabrillen, omdat die een grote inbreuk op de privacy van mensen maken. "Stel je voor dat iedereen met zo'n bril rondloopt. Je zou je complete privacy op straat kwijt zijn. Je zal in elk gesprek moeten afvragen of je gefilmd wordt. Dat zou veel doen met ons veiligheidsgevoel en met menselijke interactie. Dat moeten we absoluut niet willen", zegt Evelyn Austin, directeur van Bits of Freedom, tegenover Nieuwsuur.
Eerder stelde de Franse toezichthouder CNIL dat het grootschalige surveillance door camerabrillen vreest, alsmede dat de apparaten tot een normalisering hiervan zullen leiden. Ook kan het tot zelfcensuur leiden. Verschillende evenementen en locaties, zoals hackerconferentie DEF CON en het Utrechtse muziekpodium TivoliVredenburg, hebben inmiddels een verbod op het dragen van camerabrillen ingesteld. Volgens de organisatie van DEF CON ondermijnen camerabrillen het vertrouwen en schenden de privacy van mensen. Een aantal dagen geleden liet de privacytoezichthouder van Hamburg weten dat een verbod op camerabrillen in Duitsland mogelijk is.
Een ander kritiekpunt is dat onduidelijk is wie er allemaal toegang tot de gemaakte beelden heeft. "Alles gaat naar Meta", zegt privacy-jurist Charlotte Meindersma tegenover Nieuwsuur. "Ook als je binnen je eigen huis iets filmt wat je normaal misschien alleen met vrienden of familie zou delen. Als je dat niet bewust op Instagram of Facebook deelt, ligt het nu toch bij Meta." De Europese privacytoezichthouders verenigd in de EDPB (European Data Protection Board) komen binnenkort met een onderzoek naar de 'maatschappelijke acceptatie' van camerabrillen.
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