Tor Project zoekt mensen die anderen willen helpen bij omzeilen censuur

Het Tor Project zoekt mensen die anderen willen helpen bij het omzeilen van online censuur door een Android-app genaamd Snowflake Volunteer te installeren. Via Snowflake kunnen vrijwilligers in hun browser een proxy draaien waardoor mensen in autoritaire regimes verbinding met het Tor-netwerk kunnen maken. Dagelijks maken miljoenen mensen gebruik van het Tor-netwerk om hun privacy te beschermen en gecensureerde websites te bezoeken.
Het Tor-netwerk bestaat uit allerlei servers van vrijwilligers die het verkeer van Tor-gebruikers verwerken. Zo is de eerste server de entry guard, die het verzoek van de Tor-gebruiker naar de relay-node doorstuurt. Vervolgens gaat het van deze server naar de exitnode, die het verzoek naar het internet stuurt. In sommige landen waar internetcensuur heerst kunnen providers het Tor-verkeer blokkeren.
Als oplossing beschikt Tor Browser over pluggable transports. Daarbij wordt het Tor-verkeer omgevormd tot onschuldig lijkend verkeer. Op deze manier zien partijen die het verkeer monitoren niets verdachts en kunnen gebruikers toch van het Tor-netwerk gebruikmaken. Snowflake zorgt ervoor dat Tor-gebruikers in landen met internetcensuur via de browser van een vrijwilliger in een ander land verbinding kunnen maken met het Tor-netwerk.
Snowflake bestaat al jaren als browser-extensie, website-widget die internetgebruikers via deelnemende sites in hun eigen browser kunnen openen, als optie binnen de Orbot-app en als standalone proxysoftware voor desktop en servers. Om het draaien van Snowflake eenvoudiger te maken is er nu een aparte Android-app ontwikkeld die in de achtergrond op de telefoon kan draaien. Daarbij kunnen gebruikers allerlei opties instellen, zoals het beperken van de app tot alleen wifi-netwerken of dat de app alleen mag draaien als de telefoon wordt opgeladen. Snowflake Volunteer is beschikbaar via F-Droid en Google Play.
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