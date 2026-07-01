Amnesty en BoF: Autoriteit Persoonsgegevens moet pal achter burger staan

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moet pal achter de burger staan, zo stellen Amnesty International en Bits of Freedom (BoF). De organisaties hopen dat de nieuwe AP-voorzitter Geert Potjewijd hierin het voortouw neemt en zal zorgen voor sterker toezicht en meer handhaving dan voorheen het geval was. "Het belang van sterk toezicht op de bescherming van persoonsgegevens is groot. We hopen dat de Autoriteit Persoonsgegevens onder uw voorzitterschap meer zal inzetten op handhaving", zo schrijven Amnesty en BoF in een brief aan de nieuwe AP-voorzitter (pdf). Potjewijd is sinds deze maand de nieuwe voorzitter van de AP, waarbij hij de rol heeft overgenomen van Aleid Wolfsen, die de privacytoezichthouder tien jaar leidde.

Amnesty en Bits of Freedom stellen dat burgers in theorie rechten hebben die hen tegen allerlei privacyschendingen moeten beschermen, maar dat in de praktijk dit onvoldoende tot stand komt. "De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een cruciale rol in het toezien op de rechtsbescherming van burgers. De schrijnende voorbeelden laten zien dat de tijd van bewustwording voorbij is. Het probleem is niet dat organisaties niet weten wat hun wettelijke verplichtingen zijn, het probleem is dat zij, ondanks de vele schandalen, weigeren daadwerkelijke verandering in beleid en praktijk door te voeren", aldus de organisaties.

Volgens de Amnesty en BoF is het hard nodig dat de AP strenger gaat optreden en handhaven, omdat het recht op privacy en gegevensbescherming slecht wordt nageleefd én onder druk staat door Europese dereguleringsvoorstellen. "De overheid verzamelt enorm veel gegevens over burgers en zet regelmatig experimentele profileringsalgoritmen in. Uit schandaal na schandaal blijkt dat de rechten van burgers hierbij het onderspit delven. Een burger die diens recht probeert te halen, staat vaak machteloos." Amnesty International en Bits of Freedom vinden dat de AP dan ook pal achter de burger moet staan.