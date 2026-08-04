Apple verwijderde in meerdere landen Telegram tijdelijk uit App Store

Apple heeft in meerdere landen chatapp Telegram tijdelijk uit de App Store verwijderd. Volgens het techbedrijf werd via het platform misbruikmateriaal verspreid. De app was enige tijd onbeschikbaar voor gebruikers in de Verenigde Staten, India, Australië en Singapore. Uiteindelijk werd de app weer teruggeplaatst, nadat Telegram het betreffende materiaal verwijderde en de verantwoordelijke gebruiker bande, aldus Apple tegenover Bloomberg.

Telegram-oprichter Pavel Durov richtte zich via X op Apple en de actie om Telegram te verwijderen. "Ik neem aan dat deze werkwijze in de toekomst ook op alle andere apps in de store zal worden toegepast, toch?" Tevens wijst Durov naar een pagina van Telegram waarin cijfers staan over het verwijderen van misbruikmateriaal.