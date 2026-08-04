Apple verwijderde in meerdere landen Telegram tijdelijk uit App Store

Apple heeft in meerdere landen chatapp Telegram tijdelijk uit de App Store verwijderd. Volgens het techbedrijf werd via het platform misbruikmateriaal verspreid. De app was enige tijd onbeschikbaar voor gebruikers in de Verenigde Staten, India, Australië en Singapore. Uiteindelijk werd de app weer teruggeplaatst, nadat Telegram het betreffende materiaal verwijderde en de verantwoordelijke gebruiker bande, aldus Apple tegenover Bloomberg.
Telegram-oprichter Pavel Durov richtte zich via X op Apple en de actie om Telegram te verwijderen. "Ik neem aan dat deze werkwijze in de toekomst ook op alle andere apps in de store zal worden toegepast, toch?" Tevens wijst Durov naar een pagina van Telegram waarin cijfers staan over het verwijderen van misbruikmateriaal.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.