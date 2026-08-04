Apple maakt opnieuw bezwaar tegen eis Britse overheid om iCloud-backdoor

Apple heeft opnieuw bezwaar gemaakt tegen een eis van de Britse overheid om een backdoor te ontwikkelen die toegang tot end-to-end versleutelde iCloud-back-ups geeft, zo melden de Financial Times en CNBC op basis van een reactie van Apple. Het techbedrijf deed dit ook al vorig jaar. Toen eiste de Britse regering toegang tot de versleutelde back-ups van iCloud-gebruikers wereldwijd. Die eis werd vervolgens ingetrokken, maar eind vorig jaar bleek dat de autoriteiten opnieuw om een backdoor hadden gevraagd. Deze backdoor zou alleen voor Britse iCloud-gebruikers gelden.

ICloudback-ups die gebruikers maken zijn standaard niet end-to-end versleuteld, wat inhoudt dat Apple en ook de autoriteiten hier toegang toe kunnen krijgen. Gebruikers kunnen via de optie 'Advanced Data Protection voor iCloud' back-ups end-to-end versleutelen. Apple heeft dan geen toegang meer. Deze optie staat echter niet standaard ingeschakeld. Vanwege de eis van de Britse autoriteiten besloot Apple te stoppen met het aanbieden van Advanced Data Protection voor nieuwe gebruikers in het Verenigd Koninkrijk. Bestaande gebruikers in het VK zouden de beveiligingsmaatregel op termijn moeten uitschakelen.

Nadat Apple de eerste eis had ontvangen ging het in beroep bij het Investigatory Powers Tribunal. Het tribunaal beoordeelt of het verzoek rechtsgeldig is, en kan wanneer dit niet het geval is het vernietigen. Nu is Apple vanwege de tweede backdoor-eis opnieuw naar het tribunaal gestapt, zo laat Apple aan de FT en CNBC weten. De Britse regering stelt tegenover de Financial Times dat het sterke encryptie en robuuste privacybescherming steunt. "Maar het is ook belangrijk dat opsporingsdiensten toegang tot communicatie kunnen krijgen wanneer dit noodzakelijk en proportioneel is om het publiek tegen terrorisme, zware criminaliteit en kindermisbruik te beschermen", aldus een woordvoerder.