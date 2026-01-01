ING komt met informatie over verplicht gebruik van app voor Wero-betalingen

ING heeft een pagina gelanceerd waarop het klanten meer informatie geeft over het verplicht gebruik van de ING App voor het uitvoeren van Wero-betalingen, de opvolger van iDeal. Op dit moment zijn iDeal-betalingen nog uit te voeren door middel van de ING Scanner. Dat zal straks, als iDeal overgaat in Wero, niet meer mogelijk zijn. Klanten moeten dan de ING App gebruiken als ze via Wero hun aankopen willen betalen.
"Vanaf oktober 2026 vervangen alle webshops iDeal stap voor stap door Wero. Vanaf eind 2027 kun je alleen nog via Wero betalen. iDeal wordt dan niet meer gebruikt. Wero-betalingen kun je niet goedkeuren met de ING Scanner. Dit kan alleen met de ING App", zo meldt de bank. Klanten die de ING App niet willen of kunnen gebruiken, kunnen zodoende geen Wero-betalingen goedkeuren. ING merkt op dat webshops vaak ook andere betaalmethodes ondersteunen, zoals creditcard, op factuur of via een overschrijving.
ING-klanten zijn niet te spreken over de beslissing van de bank, zo blijkt uit allerlei klachten die consumentenprogramma Radar ontving. Bij ABN Amro en Rabobank kunnen klanten straks wel met het hun E.dentifier en scanner van Wero gebruikmaken.
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