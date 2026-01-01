'128 miljoen dollar aan crypto gestolen door lek in hardware bitcoin-wallet'

Criminelen hebben door middel van een kwetsbaarheid in een hardware bitcoin-wallet 128 miljoen dollar aan cryptovaluta gestolen. Dat stelt crypto-onderzoeksbedrijf Galaxy Research. Het gaat om de Coldcard-wallet van het Canadese bedrijf Coinkite. Via de Coldcard kunnen gebruikers hun bitcoin opslaan. De firmware van de wallets bevat een kwetsbaarheid bij het genereren van de wallet seed, waardoor die voorspelbaar en door aanvallers via brute force is te achterhalen. Aanvallers kunnen zodoende toegang krijgen tot de bitcoins in de wallet.

Galaxy Research meldde eerder dat er 88 miljoen dollar aan crypto was buitgemaakt, maar heeft dat bedrag nu ruim naar boven bijgesteld. Bij de aanval is volgens de onderzoekers bevestigd dat van zo'n 7300 adressen in totaal 1596 bitcoins is gestolen. De aanvallers hebben vermoedelijk ook nog vierhonderd andere bitcoins buitgemaakt, maar dit is nog niet bevestigd door de betreffende eigenaren. De tweeduizend gestolen bitcoins hebben bij elkaar een waarde van 128 miljoen dollar.

"Het lastigste hiervan is dat ik alles goed deed. Ik heb mijn seed phrase nooit met iemand gedeeld. Mijn apparaten zijn nooit online geweest. Alles werd in verschillende kluizen bewaard. Het maakte allemaal niets uit, omdat de hardware die de seed phrase creëerde een regel code bevatte uit 2021 met een beveiligingslek", aldus één van de slachtoffers die op X meldt dat hij voor 1,6 miljoen dollar is bestolen.

Coinkite waarschuwt dat de aanvallen nog steeds plaatsvinden. Gebruikers worden opgeroepen om hun apparaten te updaten en een naar een nieuw gegenereerde seed te migreren. Het bedrijf zegt nog met een post-mortem te zullen komen. Er zijn nog geen plannen aangekondigd om slachtoffers van de cryptodiefstal te vergoeden. De voorraad kwetsbare wallets waarover Coinkite beschikt wordt vernietigd.