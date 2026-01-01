Rechter vernietigt ontslag op staande voet: 'Stiekem monitoren in strijd met AVG'

De kantonrechter van de rechtbank Den-Haag heeft het ontslag op staande voet van een man die deels thuis werkte vernietigd. De werkgever bleek in het geheim de in- en uitlogtijden van de medewerker te monitoren, wat in strijd met de AVG is. De man werkte als manager Finance en IT bij het bedrijf. Hij kreeg toestemming van het bedrijf om voornamelijk thuis te werken, omdat zijn vrouw voor borstkanker werd behandeld.

Het bedrijf was niet helemaal tevreden met de werkzaamheden van de medewerker en sprak hem hier ook op aan. Begin dit jaar besluit het bedrijf in het geheim onderzoek te doen naar naar de in- en uitloggegevens van de manager, door middel van een analyse van de opgeslagen systeemmeldingen op de centrale server van het bedrijfsnetwerk. Volgens het bedrijf blijkt uit dit onderzoek dat de man gedurende een periode van vier weken 29 uur minder had gewerkt dan was overeengekomen en waarvoor hij betaald kreeg.

De manager wordt drie dagen na het onderzoek op staande voet ontslagen. De man is het daarmee niet eens en tekent beroep aan. Hij stelt dat er geen beleid is dat het bij thuiswerken het verplicht is om voortdurend ingelogd te zijn op het bedrijfsnetwerk. Daarnaast heeft hij ook nooit een slechte beoordeling gekregen. Verder zijn bonusbedragen hem altijd toegekend, waaronder de bonus over het vierde kwartaal van vorig jaar. Ook stelt de medewerker dat het niet klopt dat zijn werkzaamheden vrijwel uitsluitend op de computer kunnen worden uitgevoerd.

Tevens benadrukt de man dat het uitgevoerde onderzoek in strijd is met de AVG. Het bedrijf had ook minder zware sancties kunnen nemen als er twijfels over zijn functioneren waren, zoals het niet langer toestaan van thuiswerken, het schrijven van tijd, het geven van een waarschuwing, een verbetertraject of het doorvoeren van een loonsanctie. Het bedrijf heeft al deze maatregelen echter niet overwogen.

Volgens de rechter is het ontslag onterecht. In het thuiswerkbeleid van het bedrijf staat niet dat medewerkers kunnen worden gemonitord op in- en uitlogtijden. De man hoefde met een dergelijke controle dan ook geen rekening te houden, zonder dat daarvoor een gerechtvaardigd belang als bedoeld in de AVG bestond danwel zonder dat dit vooraf met hem zou worden besproken.

De rechter oordeelt ook dat het bedrijf niet heeft aangetoond dat de manager noodzakelijke processen niet uitvoerde of dat hij zijn uren niet heeft gewerkt. "In beide onderzoeken is slechts gekeken naar de in- en uitlogtijden van [eiser]. Het in- en uitloggen kan echter niet zonder meer gelijk worden gesteld aan het begintijd en de eindtijd van de door [eiser] verrichte werkzaamheden", aldus de rechter. "Voorts kan niet kan worden uitgesloten dat [eiser] ook offline werkzaamheden heeft verricht in de gemeten periode."

Het onderzoek naar de in- en uitloggegevens van de man heeft het bedrijf niet rechtmatig uitgevoerd en de resultaten van dit onderzoek leidt niet tot de conclusie dat er structureel aanzienlijk minder uren door de manager zijn gewerkt, laat de rechter verder weten. Die vernietigt het ontslag en veroordeelt het bedrijf tot het betalen van 90.000 euro aan de man wegens een vergoeding voor onregelmatige opzegging, een transitievergoeding, een billijke vergoeding, vakantiedagen en vakantietoeslag.