Bijenkorf en bol waarschuwen klanten voor beveiligingsincident bij logistiek partner

De Bijenkorf en bol hebben klanten gewaarschuwd voor een beveiligingsincident bij logistiek partner CEVA Logistics, waarbij mogelijk ook persoonsgegevens zijn gestolen. "Het incident heeft betrekking op twee systemen die worden gebruikt voor de verwerking van bestellingen vanuit één van de distributiecentra van bol", zo laat de webwinkel weten. "Omdat onbevoegden mogelijk toegang hebben gehad tot persoonsgegevens van klanten, behandelen wij dit als een datalek."

Bij het incident zijn mogelijk gegevens gecompromitteerd die nodig zijn voor de verwerking en bezorging van een bestelling. Het gaat dan om naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, ordernummer, EAN, track&trace-informatie en bestelling(en). Bol benadrukt dat het niet om alle gegevens gaat die de webwinkel van klanten heeft. "Alleen gegevens die in het getroffen systeem van de warehousing partner waren opgeslagen kunnen betrokken zijn."

Bol zegt dat het nog niet kan noemen hoeveel mensen zijn getroffen. Klanten waarvan de gegevens mogelijk zijn betrokken worden rechtstreeks ingelicht. Bol werd op 1 augustus door de logistiek partner ingelicht en maakte op 3 augustus melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat klanten gisteren de waarschuwing ontvingen komt volgens bol doordat eerst moest worden vastgesteld welke klanten mogelijk betrokken zijn.

De waarschuwing van de Bijenkorf is min of meer hetzelfde. De winkel stelt dat bij het incident mogelijk gegevens van klanten zijn betrokken. "Uit nader onderzoek moet blijken of en zo ja welke gegevens betrokken zijn. Uit voorzorg hebben wij onze klanten geïnformeerd en hebben wij melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens."

Geannuleerde bestellingen

Bol meldt dat het incident voor sommige klanten gevolgen heeft voor zowel hun bestelling als hun persoonsgegevens. "Bestellingen die via de getroffen locatie werden verwerkt, kunnen vertraging oplopen of zijn geannuleerd", aldus de webwinkel. Bij de Bijenkorf kan de verwerking van bestellingen, retouren en terugbetalingen langer duren. Verdere details over de aard en omvang van het incident zijn nog niet bekendgemaakt. Het onderzoek is nog gaande.