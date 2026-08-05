VS en Italië melden misbruik van kritiek lek in Jetbrains TeamCity-servers

Aanvallers maken actief misbruik van een kritieke kwetsbaarheid in Jetbrains TeamCity-servers waardoor systemen op afstand zijn over te nemen, zo melden de Amerikaanse en Italiaanse cyberagentschappen. Vorige week maandag verscheen er een beveiligingsupdate voor het probleem, aangeduid als CVE-2026-63077. Jetbrains, ontwikkelaar van TeamCity, riep organisaties op om de update meteen te installeren. TeamCity is een platform voor softwareontwikkeling, met wereldwijd meer dan dertigduizend klanten, aldus JetBrains.

Het platform wordt onder andere gebruikt voor het compileren, builden, testen en uitbrengen van software. Via de kwetsbaarheid kan een remote aanvaller de authenticatie van on-premises TeamCity-servers omzeilen en vervolgens systeemcommando's uitvoeren met de rechten van het TeamCity-serverproces. Aanvallers kunnen zo toegang krijgen tot TeamCity-data, configuraties, opgeslagen credentials en de integriteit van code compromitteren.

Jetbrains stelde bij het uitbrengen van de beveiligingsupdate dat het nog niet met actief misbruik bekend was. Inmiddels wordt de kwetsbaarheid wel bij aanvallen ingezet, aldus het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security en het Computer Security Incident Response Team van de Italiaanse overheid (CSIRT Italia). Details over waargenomen aanvallen zijn niet gegeven. Kwetsbaarheden in TeamCity zijn in het verleden vaker misbruikt door aanvallers.