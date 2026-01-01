Microsoft stopt begin 2027 support van Windows 10 Enterprise LTSC 2021

Microsoft stopt begin 2027 de support van Windows 10 Enterprise LTSC 2021. Het besturingssysteem zal dan geen beveiligingsupdates, bugfixes en technische ondersteuning meer ontvangen. Microsoft adviseert organisaties om te migreren naar Windows 11 Enterprise LTSC 2024. Organisaties kunnen echter ook tegen betaling patches blijven ontvangen. Microsoft lanceerde Windows 10 Enterprise LTSC 2021 op 16 november 2021.

Windows LTSC staat voor Long-Term Servicing Channel. Het is een Windowsversie speciaal gericht op de zakelijke markt. Het is met name bedoeld voor apparaten waarbij stabiliteit belangrijk is, zoals medische apparatuur en geldautomaten. Deze Windowsversie ontvangt dan ook geen feature-updates. Ook ontbreken standaard bepaalde applicaties. Op 12 januari 2027 stopt Microsoft de ondersteuning van Windows 10 Enterprise LTSC 2021.

Via het Extended Security Updates (ESU) programma kunnen klanten voor een periode van drie jaar tegen betaling kritieke en belangrijke beveiligingsupdates blijven ontvangen. Een licentie kost 61 dollar per machine voor het eerste jaar. Het tweede jaar moet er 122 dollar per machine worden afgerekend. Voor het derde en laatste jaar van het ESU-programma zijn organisaties 244 dollar per machine kwijt. Het totaal voor drie jaar komt daarmee op 427 dollar. Klanten die updates via een cloudgebaseerde oplossing van Microsoft uitrollen, zoals Intune or Windows Autopatch, krijgen 25 procent korting.