Duitse internetprovider krijgt AVG-boete van 9,5 miljoen euro

De hoogte van de boete is gewoonweg over the top zullen we maar zeggen.

Het lijkt erop dat de AVG de nieuwe cashcow aan het worden is van regeringen om zo hun verdienmodellen aan te vullen in deze economische barre tijden.

Als je een beetje een klein bedrijf hebt kan je meteen de tent sluiten. Misschien moet er maar eens een max bedrag komen en doe je dan nog niks eraan dan het grove bedrag maar niet meteen met dat grove bedrag gaan komen. Uitmelkerij.