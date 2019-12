AP wil betere bescherming persoonsgegevens bij kredietregistratie

Door karma4:Intussen heb ik ook privé last van servicedesks die geen service meer mogen verlenen want privacy en wel met foute persoonsgegeven over mij in hun systeem zitten.

Door karma4:Lees het fd artikel. De wetgever heeft de AFM aangesteld als toezichthouder voor kredietverleners.

De wetgever heeft de BKR (Tiel) aangewezen als het orgaan dat alle kredieten bij personen dient te registreren en de notities van kredietverleners bij te houden.

Het Ap heeft kennelijk lak aan die wetten en wil eigen regels proberen te stellen. Deze stelt dat dat het allemaal een privacyinbreuk is.

Door karma4:Je ziet zelf dat het AP de inhoud en uitleg van de eigen AVG probeert te bepalen.

De wetgever heeft dus niet afgewogen en vastgelegd wie wat wanneer mag met welke persoonsgegevens, wie het stelsel beheert en hoe lang kredietgegevens nog mogen worden bewaard na afloop van een krediet.

Ik adviseer je artikel 16 AVG er nog eens op na te lezen, daarna de volgende stappen te ondernemen:1. Contact op te nemen met de FG van de organisatie.2. Bij geen gehoor een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.Het gedrag waar je mee te maken hebt staat bekend als de Privacy Duck Out. Men verschuilt zich achter het toverwoord privacy om de dienst te weigeren. In vrijwel alle gevallen is er geen enkele bepaling in de AVG of enige andere wet inzake gegevensbescherming te vinden waardoor ze dat verplicht zouden zijn en in een meerderheid van de gevallen overtreden ze juist de AVG (in dit geval artikel 16 Recht op rectificatie).De redeneerfout is dat je denkt dat iedereen altijd maar met één toezichthouder te maken heeft. In dit geval zijn er twee in het spel. De AFM met betrekking tot de financiële integriteit (https://nl.wikipedia.org/wiki/Autoriteit_Financi%C3%ABle_Markten) en de Autoriteit met betrekking tot naleving van de AVG (in uitvoering van artikel 51 lid 1 AVG). Het is aan het BKR om hun werkwijze zodanig in te richten dat ze financieel integer zijn èn de AVG nakomen. Ook zijn er mechanismen in de AVG om eventuele conflicten op te lossen.Hier ben ik het gedeeltelijk mee eens, maar niet volledig en ook niet op de manier zoals je het uitlegt. De punten in https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-bepleit-wettelijke-waarborgen-voor-kredietregistratie zijn terug te voeren op artikelen in de AVG. Met name het punt:Dat is gewoon de (aan de betrokkene) te verstrekken informatie inzake de leden 1a, 1c, eventueel 1d, en 2a van artikel 13 dan wel 14 AVG (afhankelijk van de bron van de gegevens). Als BKR die informatie moet verstrekken, dan is het dus in het verlengde duidelijk dat zij het moeten weten.Wat ik echter een bijzonder vreemde zet van de AP vind is dat ze krachtens artikel 57 aandringen op een wetswijziging. Volgens mij biedt de AVG, als ze de punten geconstateerd hebben die ze noemen, de AP voldoende houvast om het BKR zonder meer krachtens artikel 58 lid 2 een of meerdere corrigerende maatregelen op te leggen.