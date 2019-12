Lek in KeyWe smart deurslot laat aanvaller deur openen

Door Anoniem: Stel jij wilt een huis verhuren via airbnb. Hoe ga je dat dan regelen met de toegang? Hoe krijgt die gast de sleutel als'ie midden in de nacht van schiphol komt? Hoe voorkom je dat ie een copietje maakt en binnen kan blijven komen?

Electronische sleutels voorzien daar in. Mechanische sloten niet.

Da's niet helemaal waar. Electronische sleutels maken sommige aspecten van sleutelbeheer makkelijker, maar het kan evenzogoed makkelijker foutgaan. Meestal zal het toch met een kaartje gaan want lang niet iedereen heeft een smartphone met rfid/nfc en wil er dan ook gelijk de juiste "app" op hebben. Dus dan ben je weer terug bij zelf overhandigen en bij weggaan de sleutel in de bus oid. Plus, ik zou als verhuurder het niet leuk vinden mensen ongezien binnen te laten, minstens één persoonlijk contactpunt is wel het minste.En een kopietje trekken van een mechanische sleutel kan ook niet altijd zomaar. Er zijn sleutels waar kopieëren per patent beschermd is en dus kun je het niet bij de reguliere sleutelnamaker. En dan zit je al zo in het criminele circuit dat je als verhuurder hele andere problemen hebt, mocht je daarmee te maken hebben. Een electronische sleutel is makkelijker te kopieëren maar ook makkelijker uit te schakelen... maar dan moet je dat dus wel doen.Daarnaast denk ik dat kopietjes trekken marginaal interessant is voor een airb&b-gast, want komt'ie later terug dan zitten er anderen en dat geeft bonje. Of het moet om een moedwillige dief gaan, maarja, het is niet heel ingewikkeld om de gastenlijst af te gaan en te kijken wie er tijdens de diefstal in de buurt was. Ongeveer dezelfde reden dat hotels ook niet heel veel gedonder hebben met onderhands gekopieerde sleutels, et cetera.Maargoed, je zou hetzelfde zelfs nog makkelijker met een instelbaar cijferslot kunnen doen. Dat scheelt "apps" en weetikhet. Gewoon die cijfercode in de mail en je bent er ook.