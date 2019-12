Overheid laat volledig nieuwe verkiezingssoftware ontwikkelen

Door karma4: Door Anoniem: ….

Wie gaat de code controleren? Is de code opensource? Dit wordt ICT ramp zoveel bij de overheid.

TheYOSH Denken in open source en code is zo jaren 60. Denken in open source en code is zo jaren 60.

Veel zorgerljker is de opmerking " Verder zal de Kiesraad kijken of er vanwege de voorgenomen wijzigingen van het proces van de uitslagberekening, er een controleprotocol nodig is. "

Als je een controle over meerdere wegen kan doen is dat de echte betrouwbaaheid welke nodig is.

Computers en infra zijn voor het systeem nodig? Waarom niet vaste stemlokalen en een vaste dagelijkse organisatie.

Dan hebben we nog wat vastgoed er bij. Dat het wereldvreemde aanpak is om alles aan te besteden, daar zijn we het over eens. Het toont hoe men over ICT denkt, onmogelijk om er zelf wat in te betekenen. .

Ja, dat de burgerij kan zien wat de code uitvreet, dat moeten we niet willen met z'n allen, natuurlijk.Hoezo? Open source zou een van de vele wegen der controleerbaarheid kunnen zijn, maar dat vind je dan weer iets uit de jaren 60. Hoezo zijn andere wegen dan ineens wel modern genoeg om onszelf ermee op te zadelen?Ik vind het verder ook raar dat er niet al een controleprotocol is, want zonder kan de verkiezingsuitslag natuurlijk net zo goed uit een of andere politicus zijn duim gezogen zijn en niemand die het doorheeft.Een vaste infrastructuur door het hele land die je ruwweg eens per jaar gebruikt? Ik denk dat wat lastig te verkopen is, met de woningnood en alles. Daar dan een vaste staf bij aannemen die dus 364 dagen per jaar niets meer te doen heeft dan de vloer aanvegen, krantje lezen en koffie drinken, is ook niet echt heel erg efficiënt gebruik van gemeensschapsgeld.Hoewel dat mischien zelfs wel goedkoper is dan als je cap gemini of ordina of hoe heten die bedrijfjes in de HDC-branche[1] gemeenschapsgeld laat verstoken. Dat mischien zelfs wel.[1] Hele Dure Consultancy. Kost een boel, heb je ook niets. Zie UWV, SVB, en nog zo wat overheidsinstanties.