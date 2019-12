Malware steelt creditcarddata van kassa's Amerikaanse tankstations

Volgens Visa was de datadiefstal mogelijk doordat de tankstations geen EMV-chip accepteerden en zich niet aan de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) hielden, de richtlijn voor betaalkaarttransacties.

"Het aanvallen van tankstations is het gevolg van een tragere overstap op chiptechnologie"

Die "PCI DSS" is een verzameling "best practices" die onder andere visa zelf verzonnen hebben, dus nogal wiedes dat ze roepen dat je je er aan moet houden en als er iets misgaat en ze kunnen een desnoods versverzonnen puntje aanwijzen waar je je er niet helemaal aan gehouden hebt, dan is het allemaal jouw schuld. Maar dat maakt het nog geen heilige graal.Toch leuk dat een tent als visa dat met droge ogen weet te zeggen.Gezien hun jarenlang vasthouden aan volstrekt onbeveiligbare magneetstrips terwijl elders in de wereld de chip al lang gemeengoed geworden was. Oh, en natuurlijk ook hun beveiligingsmodel, waar het weten van een enkel nummertje al genoeg is om andermans kaart te kunnen gebruiken. Dat ook.Ze hebben geen ongelijk hoor, maar ze mogen best een beetje minder uit de hoogte doen. Ze hadden in ieder geval veel eerder op die chip kunnen overstappen, want je weet gewoon dat zulke dingen over het hele land uitrollen, ook bij kleine ondernemers die hun geld echt wel beter kunnen investeren dan in alweer een nieuw speelapparaat van een toch al dure kaartaanbieder, dat kost gewoon best enorm veel tijd.