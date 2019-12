CDA vraagt Grapperhaus naar mogelijkheden WhatsApp-backdoor

Het CDA heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid naar de technische mogelijkheden gevraagd om een backdoor in WhatsApp en Telegram in te bouwen. Aanleiding voor de Kamervragen van CDA-Kamerlid van Dam is de recente oproep van de minister aan de EU om encryptie te verzwakken. Volgens de minister moet het gebruik van encryptie om kinderpornografie uit te wisselen onmogelijk worden gemaakt.

"Wat zijn – op hoofdlijnen – de technische mogelijkheden om een achterdeur in te bouwen in versleutelde software en diensten? Kunt u deze vraag specifiek beantwoorden voor (a) Whatsapp, (b) Telegram en (c) voor platforms die door specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld criminelen) zelf zijn opgezet?", vraagt Van Dam. Het CDA-Kamerlid wil ook weten of het een optie is om de toegestane sleutellengte van encryptie wettelijk te beperken, zodat die door de AIVD en politie is te kraken, maar niet door amateurs.

De minister moet ook duidelijk maken hoe groot de kans is dat criminelen hun eigen encryptiesoftware gaan gebruiken als justitie toegang tot versleuteld WhatsApp-verkeer kan krijgen. Verder vraagt Van Dam of het inbouwen van een backdoor toegang tot alle communicatie van een bepaalde dienst geeft, of dat het mogelijk is om de toegang te beperken tot specifieke berichten tussen specifieke deelnemers.

Afsluitend moet Grapperhaus laten weten welke mogelijkheden er bestaan om buiten de chatdiensten om zicht te krijgen op de communicatie die via de diensten plaatsvindt, bijvoorbeeld door zicht te krijgen op toetsenbordaanslagen. "Is er aanvullende wetgeving nodig om langs die weg rechtmatig bewijs te verzamelen of mag dat nu al?", vraagt het CDA-Kamerlid. De minister heeft drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden.