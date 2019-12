Google verstrekt locatie 1500 Androidtelefoons aan justitie VS

Door Anoniem: Maar Google doet wel meer, zoals ik onlangs heb gemerkt.



Ik heb een duurdere Android telefoon aangeschaft en de locatie ingeschakeld om de smartphone terug te kunnen vinden als ik die kwijt zou raken.



Toevallig kreeg ik vandaag (vrijdag de 13de) een mail van Facebook of ik soms mensen ken in Den Haag om die toe te voegen in Facebook.



Nu heb ik geen Facebook aanstaan op de Android smartphone, maar het is wel waar dat ik onlangs in Den Haag was voor een demonstratie in oktober van dit jaar.



Na enig nadenkwerk ben ik erachter gekomen dat mijn locatiegeschiedenis van de Android via Google bij Facebook moet zijn terecht gekomen. Een andere verklaring kan ik op dit moment niet vinden. Wie dus zeer op zijn privacy gesteld is, kan maar beter zijn locatie in de smartphone helemaal en volledig uitschakelen. Zelf heb ik daar wat minder moeite mee, maar de privacy-activist is bij deze dus gewaarschuwd dat niet alleen opsporingsinstanties bij je data kunnen komen, maar net zo goed ook Facebook en andere advertentiebedrijven.

Heel veel sites en apps maken verbinding met Facebook, op deze manier krijgen ze daar deze data. Het is aan jou om dit te voorkomen. 1. Gebruik nooit Chrome. 2. Firefox + uMatrix en blokkeer globaal facebook.com/.net en fbcdn.net. 3. Firewall (NoRoot beta is gratis) en blokkeer globaal facebook.com/.net en fbcdn.net. 4. Gebruik geen Whatsapp.Kost een beetje tijd maar geen data delen met Facebook is winst voor jouw privacy. Kwestie van tijd dat veel mensen spijt gaan krijgen dat ze nooit iets geblokt hebben. Zelfs zorgverzekeraars (onderdeel van VGZ*), providers (Ziggo Go app*), OV (NS*), browsers (Opera, Brave*) etc. delen jouw data met Facebook. Het schaduw-profiel dat Facebook van jou heeft wordt zo heel specifiek. Heb je een account wordt het nog erger.*Bron: eigen ervaring.