Justitie nam door softwarefout 25.000 telefoongesprekken advocaten op

Door Anoniem: Mede door dit soort blunders is het vertrouwen in de overheid helemaal weg, namen in strafdossiers waar ze niet horen, getuigen vol in beeld terwijl dat niet moet, etc. etc. etc.

Dat zijn twee vrij basale fouten. Je leest de lijst in en filtert 'm op doublures en zorgt dat alle nummers die erin staan geldige nummers zijn, en in hetzelfde formaat als bij de in- en uitkomende gesprekken gebruikt worden. En je zorgt dat die lijst "atomair" bijgewerkt wordt, dus als'ie "te laat" aangeleverd wordt gebruik je die van gisteren.

Tegelijk zie je hoe precair de positie van een whitelist is, er hoeft maar *dit* te gebeuren en de overheid schendt op grote schaal rechten van wat de overheid dan "justitiabelen" noemt, maar ook gewoon burgers zijn.

ICT-ers (burgers) die het bij een uitbesteed traject snel en goedkoop min elkaar moesten zetten.Falende controle betreft de vereiste functies want ICT is zo onbegrijpelijk moeilijk, moet je aan anderen overlaten. Zeker vanuit studies met rechten wordt over onbegrijpelijke techniek gesproken.In 2013 {url]https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29279-169.html[/url] Het vrijheid kunnen bellen door gestraften om nog even wat liquidaties uit te laten voeren is natuurlijk het recht op privacy waar het met de negatieve uitlatingen om te doen is.ICT en programmeren is niet vanzelfsprekend feilloos. Je merkt de fout pas als je een ongewenst geval tegenkomt.Het automatische opnemen is niet hetzelfde als het uitluisteren.