Kamervragen over gemeentelijke subsidie voor cameradeurbellen

In de Tweede Kamer zijn vragen aan minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie gesteld over het besluit van de gemeente Gouda om cameradeurbellen voor burgers te subsidiëren. De vergoeding is onderdeel van de subsidieregeling inbraakwerende maatregelen.

De maatregel vergoedt kosten voor het aanschaffen en laten aanbrengen van inbraakwerende materialen, waaronder camera's, voor de helft. Daarbij is er een maximum van 250 euro per woning. De gemeente heeft in totaal 70.000 euro subsidie beschikbaar. CDA-Kamerlid Van Dam wil nu van Grapperhaus weten hoeveel gemeenten een pilot met het plaatsen van cameradeurbellen hebben lopen.

Ook moet de minister duidelijk maken of er bij het kiezen van een type deurbel rekening is gehouden met het opslaan, verzamelen en benutten voor andere doeleinden van de beelden en andere data. "Speelt hierbij nog een rol dat het hier potentieel kan gaan om het verzamelen van persoonsgegevens betreffende strafbare feiten? Welke voorwaarden zijn op dit terrein gesteld aan de leveranciers en welke specifieke eisen zijn gesteld aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het eigenaarschap van geregistreerde data", vraagt Van Dam.

Verder wil het CDA-Kamerlid weten of deelnemers aan de pilots over dit soort aspecten zijn voorgelicht en of er beleid is opgesteld wat betreft de inzet van apparatuur van bedrijf voor pilots, waarbij deze bedrijven verdienen aan het gebruik of de verkoop van gegevens van burgers. Zo is Van Dam onder andere benieuwd of er rekening is gehouden met de privacy van burgers die een cameradeurbel ophangen. De minister heeft drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden.