AP berispt GGZ-instelling na overnemen oude dataset met patiëntdata

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de Utrechts GGZ-instelling Akwa GGZ berispt voor het overnemen van onvoldoende geanonimiseerde gezondheidsgegevens. Daarmee heeft Akwa GGZ gezondheidsgegevens verwerkt wat door de AVG verboden is. Organisaties mogen alleen gezondheidsgegevens verwerken als ze over een wettelijke uitzonderingsgrond voor het verbod beschikken. Iets wat bij Akwa GGZ niet het geval was.

De dataset was afkomstig van Stichting Benchmark Geestelijke Gezondheidszorg (SBG) en werd gebruikt voor het ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten. Akwa GGZ wilde de data gebruiken voor de doorontwikkeling van Routine Outcome Monitoring (ROM). ROM is een tool om de kwaliteit in de zorg te verbeteren. "We hebben destijds die verarmde dataset van SBG overgenomen op verzoek van het werkveld", zo liet directeur Dominique Vijverberg eerder dit jaar weten. Afgelopen mei kwam de Autoriteit Persoonsgegevens al met een voorlopig standpunt dat het hier toch om persoonsgegevens ging.

Patiënten zouden voor de verwerking dan hun toestemming hebben moeten geven of er zou een wettelijke grondslag benodigd zijn. Na het voorlopige standpunt besloot de GGZ-instelling om de dataset in quarantaine te plaatsen en partijen hier geen toegang meer toe te geven. In augustus stelde de instelling stelt dat de database strijdig was met de manier van werken omdat het alleen werkt met gegevens waarvoor de patiënt uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Daarop werd besloten de oude dataset te vernietigen.

Uit onderzoek van de AP blijkt dat SBG op de dataset onvoldoende technische waarborgen heeft getroffen om de risico’s op herleidbaarheid weg te nemen. "De ROM-data zijn daarmee niet anoniem en zijn tot de persoon herleidbare gezondheidsgegevens. Akwa GGZ heeft begin 2019 de dataset overgenomen van SBG. Daarmee hebben SBG en Akwa GGZ dus persoonsgegevens verwerkt over de gezondheid van patiënten", aldus de toezichthouder.

Er is dan ook sprake van een verwerking van persoonsgegevens die zonder wettelijke uitzonderingsgrond verboden is. Aangezien SBG inmiddels niet meer bestaat als rechtspersoon, heeft de AP besloten om alleen een handhavende maatregel aan Akwa GGZ op te leggen. Dat is in dit geval een berisping omdat Akwa GGZ de dataset in quarantaine heeft geplaatst en daarna heeft vernietigd.

"We zijn blij dat de uitspraak er nu is, dat deze duidelijk is en dat het onderzoek hiermee is afgerond. De uitspraak heeft geen consequenties voor onze huidige werkwijze. Wij werken uitsluitend nog met gepseudonimiseerde gegevens waarvoor de patiënt uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven", stelt Vijverberg in een reactie. Volgens Akwa GGZ laat de uitspraak zien dat ROM-data persoonsgegevens zijn.