Microsoft: bruteforce-aanvallen op RDP zelden succesvol

"Er is een oud gezegde in de informatiebeveiliging dat als een aanvaller fysieke toegang tot je computer heeft, het niet meer jouw computer is"

En vervolgens ging de peecee-wereld heel erg hard z'n best doen om die fysieke toegang op afstand te emuleren. Met IPKVMs, RDP, LOM-kaarten, en al die andere dingen die je net laten doen of je voor die computer zit.Een ander gezegde uit die tijd is "real servers are headless". En dat voorelkaar krijgen is niet makkelijk in de peecee-centrische wereld van vandaag. Maar zou dus best een aardig idee zijn, ook vanuit het opzicht van de informatiebeveiliging.