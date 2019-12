Systemen Frankfurt wegens virusalarm 24 uur offline

Systemen van de Duitse stad Frankfurt zijn wegens een virusalarm meer dan 24 uur offline geweest. In eerste instantie meldde de stad, die zo'n 750.000 inwoners telt, dat systemen mogelijk met de Emotet-malware waren besmet. De stad laat nu op de eigen website weten dat de besmetting niet is bevestigd.

Volgens een woordvoerder was er woensdag een e-mail met de Emotet-malware naar een medewerker gestuurd en had die het bericht geopend. Uit voorzorg besloot de stad alle systemen offline te halen en werden balies gesloten. Ook de website van Frankfurt, die allerlei diensten voor burgers aanbiedt, was onbereikbaar. Emotet was oorspronkelijk ontwikkeld als een banking Trojan waarmee geld van rekeningen werd gestolen, maar wordt inmiddels ook gebruikt voor het installeren van aanvullende malware, waaronder ransomware. Het was dit jaar voor tal van grote ransomware-uitbraken verantwoordelijk.

Tegenover de Frankfurter Rundschau verklaart de stad dat het onduidelijk is of de medewerker een link of bijlage heeft geopend. In eerste instantie was het ook onduidelijk of er schade was aangericht. De uit voorzorg uitgeschakelde systemen worden nu geleidelijk weer online gebracht. De Britse beveiligingsonderzoeker Kevin Beaumont vermoedt dat het geen vals alarm was, aangezien er in eerste instantie nog wel een infectie werd gemeld.