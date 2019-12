Avast beperkt hoeveelheid gebruikersdata die extensies verzamelen

De browserextensies van Avast en AVG zijn weer in de extensie-stores van Chrome en Firefox te vinden nadat die eerder werden verwijderd omdat ze allerlei gegevens van gebruikers verzamelden. Uit onderzoek van Adblock Plus-ontwikkelaar Wladimir Palant bleek dat de extensies van Avast en AVG het surfgedrag van gebruikers in detail verzamelden. Iets dat ook in het privacybeleid van Avast staat vermeld.

De extensies, die controleren of websites kwaadaardig zijn, hadden deze gegevens echter niet nodig om te kunnen werken. Mozilla verbiedt dat Firefox-extensies zonder toestemming en medeweten van gebruikers data verzamelen. Palant waarschuwde zowel Google als Mozilla over de extensies. Beide browserontwikkelaars besloten de extensies vervolgens te verwijderen. De data die de extensies verzamelen wordt geanalyseerd door het bedrijf Jumpshot, waar Avast een meerheidsbelang in heeft.

Vervolgens wordt de data aan klanten verkocht. Het gaat dan om investeerders en "brand managers". Die kunnen zo zien hoe mensen van het internet gebruikmaken. Bijvoorbeeld welk percentage gebruikers van de ene naar de andere website gaat. Avast verdiende alleen in de eerste zes maanden van dit jaar al 20 miljoen dollar aan de verkoop van gebruikersdata.

Nu meldt Avast, tevens eigenaar van AVG, dat het verschillende aanpassingen heeft doorgevoerd. Zo verzamelen de extensies minder gegevens. Alleen de bezochte url en wat onbekende informatie wordt nu doorgestuurd, terwijl het eerst ook om de specifieke pagina, referer, besturingssysteemversie, landcode, of de pagina eerder was bezocht en andere data ging, aldus Bleeping Computer.