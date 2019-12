EFF-directeur: encryptie komt verder onder vuur te liggen

Encryptie zal volgend jaar verder onder vuur komen te liggen, zo verwacht Cindy Cohn, directeur van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF. Ook over de huidige staat van het internet is Cohn, door Forbes uitgeroepen als één van de belangrijkste vrouwen op techgebied van 2018, niet positief.

Het afgelopen jaar kwamen ministers en opsporingsdiensten geregeld in het nieuws omdat ze vonden dat techbedrijven encryptie moesten verzwakken en er een einde aan end-to-endencryptie moest komen. Voor volgend jaar verwacht Cohn dat deze aanvallen zullen doorgaan. "Ik denk dat de opkomst van autoritaire regimes wereldwijd een uitdaging voor privacyvoorvechters en ontwikkelaars vormt. Eén van de belangrijkste zaken dat would-be dictators weten is dat ze moeten voorkomen dat mensen op vertrouwelijke wijze kunnen communiceren en dingen leren."

Dit zal volgens Cohn voor meer aanvallen op encryptie zorgen. "Ik denk dat voorstanders en ontwikkelaars voor encryptie moeten blijven opkomen en uiteindelijk ook de noodzaak voor het opnieuw decentraliseren van het internet moeten gaan aanpakken. De druk op techbedrijven om ervoor te zorgen dat niemand op internet privégesprekken kan voeren zal voortduren. We moeten hierop voorbereid zijn en alternatieven ontwikkelen", zo laat de EFF-directeur in een interview met het Tor Project weten.

De huidige staat van het internet is volgens de EFF-directeur ontmoedigend. "Door surveillance-businessmodellen, nationale veiligheidssurveillance en ineffectieve juridische en technische bescherming vinden veel mensen dat ze niet de mogelijkheid hebben om hun eigen security en privacy te beschermen", aldus Cohn. "Maar het goede nieuws is dat we de controle kunnen terugkrijgen, en steeds meer mensen willen verandering. Tor is een belangrijke tool die ons hierbij kan helpen."