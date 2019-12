Belgische politie wijst op privacyregels bij gebruik dashcam

Autobezitters die een dashcam in hun voertuig hebben geïnstalleerd moeten rekening met de privacyregels houden. Afhankelijk van het gebruik moet de camera bij de overheid worden geregistreerd, zo laat de Belgische politie weten.

Volgens de politie is bij het gebruik van een dashcam voor alleen 'persoonlijke of huishoudelijke doeleinden' de AVG niet van toepassing. Het gaat dan bijvoorbeeld om het thuis bekijken van de beelden. "Zodra diezelfde persoon de beelden echter publiek maakt, zullen de regels inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het portretrecht wel degelijk van toepassing zijn. Hij moet ook aangifte doen van de camera op aangiftecamera.be", aldus het advies van de politie.

Ook bij het gebruik van de dashcam als bewijsmateriaal bij verkeersongevallen is registratie verplicht. Tevens moet de dashcamgebruiker de beelden verwijderen als er overdag niets problematisch is gebeurd. In het geval van een ongeval moet daarnaast de tegenpartij meteen worden geïnformeerd dat er beelden zijn gemaakt.