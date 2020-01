Universiteit Maastricht brengt belangrijkste systemen online

De belangrijkste systemen van de Universiteit Maastricht (UM) zijn sinds vanochtend weer voor studenten en medewerkers toegankelijk. Het gaat met name om informatiesystemen voor studenten rond roostering, studiematerialen en het UM-studentenportaal. Mail en fileservers zijn nog steeds offline.

Systemen van de universiteit werden op 24 december door de Clop-ransomware getroffen. Op de belangrijkste systemen na, die nu online zijn gekomen, mogen computers en andere systemen van de universiteit vooralsnog door niemand worden gebruikt. "Het is nog steeds van het allergrootste belang dat studenten en medewerkers geen acties uitvoeren op of aan pc's of systemen van de UM. Dat geldt zowel voor binnen als buiten de universiteit. Dit is om iedere vorm van risico voor het onderzoek- en herstelwerk te vermijden en het behoud van data te waarborgen", zo blijft de universiteit herhalen.

Studenten en medewerkers kunnen wel hun eigen systemen gebruiken. "Voor zover nu bekend was de cyberattack een gerichte aanval op de centrale servers en systemen en zijn de individuele werkplekken/apparaten niet getroffen", aldus de universiteit. Medewerkers die verbinding met het UM-netwerk maken wordt aangeraden om wel het vaste netwerk te gebruiken en dit niet via wifi te doen. Op deze manier kan namelijk het apparaat worden gemonitord, zo stelt de universiteit in een FAQ. Er wordt actief op geïnfecteerde machines gemonitord.

Vanwege de infectie besloot de universiteit ook de wachtwoorden van studenten en medewerkers te resetten. Medewerkers kunnen sinds vanochtend via een intranetlink hun wachtwoord wijzigen. Studenten zullen dit vanaf een externe locatie moeten doen, buiten het universiteitsnetwerk. Of de universiteit het gevraagde losgeld heeft betaald is onbekend. Eerder deze week stelde de VVD nog Kamervragen over het incident.