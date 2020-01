Nieuw-Zeelands bedrijf ontslaat werknemer voor weigeren gezichtsscan

Een Nieuw-Zeelands bedrijf dat een werknemer ontsloeg omdat hij weigerde via een gezichtsscan in te klokken moet de man een schadevergoeding van omgerekend 14.000 euro betalen omdat het ontslag onterecht was. De man werkte als elektricien voor het bedrijf KME, dat bezig was met de bouw van een ziekenhuis in Christchurch. Het personeel moest zich via een papieren lijst in- en uitklokken.

KME besloot een nieuw urenregistratiesysteem in te voeren dat via een gezichtsscan werkte. Gebruik van dit systeem werd verplicht gesteld. De elektricien had zorgen over het systeem en stelde dat het bijhouden van gewerkte uren ook via minder indringende manieren kon worden gerealiseerd, zoals het gebruik van een pasjessysteem. Ondanks de kritiek besloot KME het systeem in te voeren.

De elektricien ontving een waarschuwing toen hij de eerste keer via de gezichtsscan weigerde in te klokken. De tweede keer dat hij het systeem weigerde te gebruiken werd hij op staande voet ontslagen. De Nieuw-Zeelandse Employment Relations Authority (ERA) heeft nu geoordeeld dat het ontslag onterecht is. Het bedrijf heeft personeel niet goed geïnformeerd over het systeem en hun zorgen op een inadequate en enigszins misleidende wijze beantwoord, aldus de toezichthouder. Tevens stelde KME dat de man door het weigeren van de gezichtsscan een "redelijke en rechtmatige instructie" niet heeft opgevolgd, maar daar kan de ERA zich niet in vinden.

Ook hekelde de Employment Relations Authority de reden die KME voor de invoering van het systeem had gegeven. Het bedrijf stelde dat de gezichtsscan nodig was voor de veiligheid van het personeel, terwijl het in werkelijkheid fraude wilde tegengaan. De toezichthouder oordeelde dat KME een vergoeding van omgerekend 14.000 euro moet betalen voor het misgelopen salaris en een compensatie voor het kwetsen van de gevoelens en vernederen van de man (pdf).