Universiteit Maastricht werkt aan beschikbaar maken veilige it-omgeving

Lessen aan de Universiteit Maastricht gaan morgen weer van start, maar medewerkers zijn nog steeds bezig met het beschikbaar maken van een veilige werkomgeving. Het gaat onder andere om e-mail en de fileservers. Dat meldt de universiteit in een update over het ransomware-incident waar het de dag voor kerstmis mee te maken kreeg. Later vandaag komt de universiteit met een overzicht van alle systemen die morgen operationeel zullen zijn.

In aanloop naar de lessen van morgen had de universiteit van alle studenten en medewerkers het wachtwoord gerest en gevraagd voor 6 januari een nieuw wachtwoord in te stellen. Van de 19.000 studenten en 4500 medewerkers die de universiteit telt hebben er 15.000 hun wachtwoord gewijzigd. Studenten en medewerkers zijn wel gewaarschuwd. Op sommige apparaten, waaronder iPhone en iPad worden in de wachtwoordvakken geen hoofdletters getoond. Deze worden echter wel geregistreerd. "Eventueel kun je je wachtwoord op een ander apparaat wijzigen om verwarring te voorkomen", zo laat de universiteit weten.

Voor studenten en medewerkers die met vragen zaten had de universiteit speciale hulplijnen geopend. De afgelopen dagen kwamen daarop meer dan driehonderd vragen binnen, die allemaal konden worden afgehandeld. Voor studenten die door de gevolgen van de ransomware-infectie aantoonbaar studievertraging hebben opgelopen komt de universiteit met een procedure. Informatie hierover wordt later bekendgemaakt.