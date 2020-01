Japanse zoekmachine voor liefdeshotels lekt gebruikersdata

Japan heeft met een gevoelig datalek te maken gekregen nadat gebruikersgegevens van Happy Hotel zijn gestolen, een Japanse zoekmachine en reserveringssite voor liefdeshotels. In Japan zijn meer dan 37 duizend liefdeshotels die jaarlijks meer dan 500 miljoen keer worden bezocht, zo laat de Volkskrant weten. De hotels worden voornamelijk geboekt door mensen die seks met elkaar willen hebben.

Via Happy Hotel is het mogelijk om naar liefdeshotels te zoeken en die meteen te reserveren. Via de eigen website laat de zoekmachine weten dat een aanvaller rond 22 december toegang tot de database heeft gekregen. Daarbij zijn mogelijk gebruikersnamen, e-mailadressen, inloggegevens, geboortedatum, geslacht en woonplaats buitgemaakt. Of er ook andere data zoals telefoonnummers, reserveringsgegevens en creditcardgegevens zijn buitgemaakt is nog niet bevestigd, zo meldt het Japanse ITmedia News. Op het moment is het niet mogelijk via Happy Hotel naar liefdeshotels te zoeken.