Politie Oost-Nederland maakt aanpak cybercrime prioriteit

De politie Oost-Nederland maakt de aanpak van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit dit jaar prioriteit, zo laat de politie vandaag weten. Volgens de politie is er een toename van fraude via online verkoopsites en phishing in Oost-Nederland en zijn deze delicten voor een groot deel verantwoordelijk voor de stijging van het aantal misdrijven.

Sinds september vorig jaar beschikt de politie Oost-Nederland over een eigen cybercrimeteam dat uit achttien medewerkers bestaat. Daarnaast is geïnvesteerd in het toevoegen van capaciteit en kennis op het gebied van cybercrime aan de districten en de lokale teams. "Hierdoor is een breed netwerk ontstaan waarmee de politie veel beter in staat is een breed scala aan digitale criminaliteit aan te pakken. Ook in 2020 gaat de politie hiermee verder", aldus de politie.