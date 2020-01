Onderlegger met wachtwoord nekt verdachte in strafzaak

Een man uit Denekamp die voor het in bezit hebben en verspreiden van kinderporno in eerste instantie een gevangenisstraf van 14 maanden kreeg opgelegd kon mede worden veroordeeld op basis van een onderlegger met wachtwoord die hij onder zijn toetsenbord bewaarde.

De Denekamper kwam in 2015 na een tip van de Zwitserse autoriteiten in beeld. De Zwitserse Cybercrime Coordination Unit voerde een onderzoek uit naar een verdachte Zwitserse Gigatribe-gebruiker. Gigatribe is een p2p-netwerk, waarbij gebruikers anderen toegang tot hun versleutelde mappen kunnen geven. De Zwitserse autoriteiten nemen het Gigatribe-account van een gebruiker over en komen in contact met de verdachte. Tijdens het chatgesprek met de verdachte ontvangen de Zwitserse autoriteiten het wachtwoord van zijn versleutelde folder, waarin kinderporno blijkt te staan.

De Zwitsers delen de informatie met de Nederlandse autoriteiten, die een onderzoek starten. Tijdens een inval in de woning van de verdachte worden onder andere usb-sticks met kinderpornografisch materiaal in beslag genomen. Op de computer van de verdachte worden Gigatribe-chatgesprekken aangetroffen, waarin het Gigatribe-account waarmee de Zwitserse autoriteiten spraken het wachtwoord van zijn versleutelde folder met andere Gigatribe-gebruikers deelt.

Volgens het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden staat vast dat de man de gebruiker van het betreffende Gigatribe-account is geweest. Het wachtwoord van het Gigatribe-account staat namelijk vermeld op de onderlegger die politieagenten onder het toetsenbord van de verdachte aantreffen. Daarnaast komt het ip-adres van het Gigatribe-account overeen met het ip-adres van de man.

De man werd in 2018 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Hij tekende tegen zijn veroordeling beroep aan. Het Openbaar Ministerie zou niet-ontvankelijk moeten worden verklaard voor het gebruik van bewijsmateriaal dat via een undercoveractie van de Zwitserse autoriteiten is verkregen.

Volgens het hof is er geen sprake van enig vormverzuim en was de inval in de woning van de verdachte en het in beslag nemen van zijn mediadragers rechtmatig omdat er een redelijk vermoeden was dat de verdachte zich schuldig maakte aan het in bezit hebben van kinderpornografisch materiaal. In hoger beroep werd de man wederom schuldig bevonden en dit keer veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 4 voorwaardelijk.