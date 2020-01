Aanvallers zoeken actief naar kwetsbare Citrix-servers

Aanvallers zoeken actief naar Citrix-servers die kwetsbaar zijn voor een beveiligingslek dat vorige maand werd geopenbaard en waarvoor nog geen beveiligingsupdate beschikbaar is. Ook bedrijven in Nederland zouden risico lopen. De kwetsbaarheid bevindt zich in de Citrix Application Delivery Controller (ADC) en Citrix Gateway die respectievelijk bekend stonden als de NetScaler ADC en NetScaler Gateway.

Via het beveiligingslek kan een aanvaller op afstand willekeurige code op het systeem uitvoeren. Op een schaal van 1 tot en met 10 wat betreft de ernst van de kwetsbaarheid is die met een 9,8 beoordeeld. Citrix maakte het beveiligingslek op 17 december bekend. Een week later meldde securitybedrijf Positive Technologies dat minstens 80.000 bedrijven in 158 landen mogelijk kwetsbaar zijn. Het zou onder andere om meer dan 3700 Nederlandse bedrijven gaan.

"Bij misbruik van de kwetsbaarheid verkrijgt een aanvaller vanaf het internet directe toegang tot het lokale bedrijfsnetwerk. De aanval vereist geen toegang tot accounts en is daardoor door een externe aanvaller uit te voeren", aldus het securitybedrijf. Beveiligingsonderzoeker Kevin Beaumont meldt op Twitter dat aanvallers nu actief naar kwetsbare servers zoeken. Dit wordt bevestigd door Johannes Ullrich van het SANS Technology Institute. Op dit moment zijn er nog geen publieke exploits bekend, maar Ullrich laat weten dat hij van betrouwbare bronnen heeft vernomen dat zij erin zijn geslaagd om een werkende exploit te ontwikkelen.

Het CERT Coordination Center (CERT/CC) van de Carnegie Mellon Universiteit adviseert organisaties met de kwetsbare Citrix-oplossingen om maatregelen te nemen. Hoewel er nog geen update beschikbaar is kunnen organisaties wel de speciaal geprepareerde requests blokkeren waarmee de aanval is uit te voeren, aldus het CERT/CC. Daarnaast heeft Citrix mitigatiestappen voor de kwetsbaarheid gepubliceerd.