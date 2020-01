Google moet een jaar aan data van acteur overhandigen

Een Amerikaanse rechter heeft Google gesommeerd om een jaar aan data van de Amerikaanse acteur Jussie Smollett aan de speciale openbaar aanklager overhandigen. Het gaat om verstuurde e-mails en verwijderde en opgestelde berichten, alsmede alles bestanden in Google Drive, Google Voice-communicatie, surfgeschiedenis en locatiegegevens, zo blijkt uit documenten die door de Chicago Tribune zijn aangezien.

Smollett, die onder andere in de televisieserie Empire en de film Alien: Covenant speelde, wordt verdacht van het doen van valse aangifte. Volgens de acteur was hij mishandeld, maar de politie stelde dat hij de mishandeling had verzonnen. Vorig jaar maart sloot de verdediging van Smollett een deal met de aanklager. Justitie besloot de aanklacht in te trekken in ruil voor het uitvoeren van een taakstraf door de acteur en het afstaan van zijn borgbedrag van 10.000 dollar. Daarop kondigde de FBI een onderzoek aan naar het laten vallen van de aanklacht.

De autoriteiten hebben van Google nu alle data van de acteur tussen november 2018 en november 2019 gevraagd. Het is onduidelijk of het techbedrijf de gegevens ook heeft verstrekt.