Universiteit Maastricht maakt geleerde ransomwarelessen openbaar

De Universiteit Maastricht zal de lessen die het naar aanleiding van de ransomware-infectie heeft geleerd over enkele weken openbaar maken. Dat laat de universiteit, waarvan systemen op 24 december door de Clop-ransomware werden versleuteld, vandaag weten.

"De UM verwacht over enkele weken de lessen die zijn geleerd naar aanleiding van de inbreuk op de computersystemen wereldkundig te kunnen maken. Ten behoeve van onszelf, maar ook van de academische collega's en andere betrokkenen. En ook richting de media", aldus de aankondiging. Naar verwachting zal dit op 6 februari zijn. Dan zal de universiteit ook ingaan op vragen waar het tijdens het onderzoek geen antwoord op kon geven. "Dit om de belangen van onze studenten en medewerkers en van de universiteit zelf niet te schaden."

Eén van de vragen die zeker gesteld zal worden is of de universiteit het door de aanvallers gevraagde losgeld heeft betaald. Bronnen lieten aan het universiteitsblad Observant weten dat het om enkele tonnen ging. De Universiteit Maastricht heeft dit echter nooit willen bevestigen. Ook de herstelkosten zijn nog niet bekendgemaakt. Op dit moment is de universiteit nog bezig om getroffen systemen stap voor stap weer online te brengen.