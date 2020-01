Organisaties willen dat Google bloatware op Androidtelefoons aanpakt

Een coalitie van meer dan vijftig organisaties, waaronder de EFF, DuckDuckGo en het Tor Project, hebben een open brief naar Google gestuurd waarin ze het techbedrijf vragen om bloatware op Androidtelefoons aan te pakken. Het gaat om apps die vooraf op Androidtoestellen zijn geïnstalleerd en volgens de organisaties misbruik van de gegevens van gebruikers maken en een bedreiging voor de privacy vormen.

De vooraf geïnstalleerde apps hebben speciale rechten waardoor ze buiten het Android-beveiligingsmodel kunnen opereren. Dit houdt in dat apps toegang tot de microfoon, camera en locatiegegevens hebben, zonder dat gebruikers het normale permissievenster te zien krijgen. Gebruikers weten daardoor niet wat deze apps allemaal kunnen doen, aldus de organisaties.

De telefoons zijn wel voorzien van het "Google Play Protect" label. De virusscanner van Google die geïnstalleerde apps op het toestel en in de Play Store controleert. Uit onderzoek blijkt echter dat 91 procent van de vooraf geïnstalleerde apps niet in de Play Store is te vinden. Gebruikers zijn daarnaast niet in staat om de bloatware van hun toestel te verwijderen.

De organisaties vragen Google dan ook om verschillende maatregelen. Zo moet het voor gebruikers mogelijk worden om apps op hun telefoon permanent te verwijderen, moeten vooraf geïnstalleerde apps aan dezelfde spelregels voldoen die voor apps in de Google Play Store gelden en moeten vooraf geïnstalleerde apps over een updatemechanisme beschikken. Bij voorkeur via Google Play en zonder dat een gebruikersaccount is verplicht.

De brief gaat vooral over fabrikanten van goedkope Androidtelefoons die via vooraf geïnstalleerde apps aan gebruikers proberen te verdienen, zo stellen de organisaties. Daarbij wijzen de organisaties ook naar een eerdere uitspraak van Google-ceo Sundar Pichai die opmerkte dat privacy geen luxe moet zijn voor mensen die zich het kunnen veroorloven.