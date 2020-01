Honderden Nederlandse Citrix-servers kwetsbaar voor aanvallen

Onderzoekers hebben in Nederland honderden Citrix-servers ontdekt die kwetsbaar zijn voor aanvallen en aanvallers zoeken inmiddels actief naar kwetsbare machines. Wereldwijd gaat het om meer dan 25.000 Citrix-servers die risico lopen. De servers zijn kwetsbaar door een beveiligingslek in de Citrix Application Delivery Controller (ADC) en Citrix Gateway die respectievelijk bekend stonden als de NetScaler ADC en NetScaler Gateway.

Via het beveiligingslek kan een aanvaller op afstand willekeurige code op het systeem uitvoeren. Op een schaal van 1 tot en met 10 wat betreft de ernst van de kwetsbaarheid is die met een 9,8 beoordeeld. Citrix maakte het beveiligingslek op 17 december bekend, maar een beveiligingsupdate is nog niet beschikbaar gemaakt. Wel kunnen organisaties maatregelen nemen om aanvallen te voorkomen.

Onderzoekers van securitybedrijf Bad Packets besloten meer dan 60.000 Citrix-servers te scannen om te kijken welk deel daarvan kwetsbaar is. De scan leverde meer dan 25.000 unieke servers op. Bijna tienduizend daarvan bevinden zich in de Verenigde Staten. In Nederland werden 713 kwetsbare machines geteld. Via de kwetsbaarheid is het mogelijk om organisaties met ransomware te infecteren. Exploits om misbruik van de kwetsbaarheid te maken zijn inmiddels online verschenen.

De kwetsbare Citrix-servers werden bij Fortune 500-bedrijven, overheidsinstanties, banken, ziekenhuizen en energiemaatschappijen aangetroffen. Onderzoeker Troy Mursch van Bad Packets zegt dat hij de informatie met overheidsinstanties wereldwijd heeft gedeeld, waaronder het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid.