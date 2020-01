Gokbedrijf BtoBet lekt privégegevens en gokverleden klanten

Gokbedrijf BtoBet heeft van meer dan 440.000 klanten de privégegevens gelekt, waaronder namen, uitgebreide informatie over het gokverleden, financiële transacties en e-mailadressen. Dat meldt beveiligingsonderzoeker Troy Hunt. Hunt ontving vorige maand een database van de goksite Surebet247.

Daarnaast bleek de aangeleverde data ook back-ups van goksites BetAlfa, BetWay, BongoBongo en TopBet te bevatten. Verder onderzoek wees uit dat de data was gelekt door BtoBet, het bedrijf dat de software en het platform voor de goksites aanbiedt. Het bleek om geboortedata, e-mailadressen, financiële transacties, geografische locaties, namen, gebruikersnamen en uitgebreide informatie over het gokverleden van 444.000 gebruikers te gaan.

In eerste instantie probeerde Hunt de Nigeriaanse goksite Surebet247 over het datalek te informeren, waar begin januari de website iAfrikan over berichtte. Surebet247 besloot het datalek vervolgens te ontkennen en blokkeerde Hunt en andere beveiligingsonderzoekers op Twitter. Uiteindelijk bleek dat het datalek bij BtoBet was ontstaan. Het gokbedrijf heeft een onderzoek ingesteld. De e-mailadressen van de 444.000 getroffen klanten zijn door Hunt aan zijn datalekzoekmachine Have I Been Pwned toegevoegd. 25 procent van de gelekte e-mailadressen was al via een ander datalek bij Have I Been Pwned bekend.